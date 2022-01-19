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1 час назад

Невеста Ассанжа обвинила посла Австралии в связях с ЦРУ

Представители посольства Австралии в Великобритании не отстаивают интересы основателя портала WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа, поскольку глава дипмиссии связан с ЦРУ. Такое мнение выразила невеста журналиста Стелла Моррис.

Невеста Ассанжа обвинила посла Австралии в связях с ЦРУ
Фото: ReutersReuters

"Высокий представитель (посол - прим. ред.) Австралии в Великобритании носит запонки с символикой ЦРУ, - заявила Моррис, чьи слова приводит агентство ТАСС. - Так чего ждать от властей Австралии? Они ничего не сделали".

Невеста Ассанжа добавила, что австралийские власти не хотят портить отношения с Вашингтоном из-за журналиста.

В начале декабря прошлого года Апелляционный суд Англии и Уэльса дал добро на экстрадицию Ассанжа в США.

В мире,Стелла Моррис,ЦРУ,Wikileaks,ИТАР-ТАСС,
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