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1 час назад

В Бразилии у ребенка после вакцинации от ковида произошла остановка сердца

Остановка сердца произошла у десятилетнего ребенка после вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Бразилии. Об этом сообщила в среду префектура города Ленсойс-Паулиста (штат Сан-Паулу), где накануне произошел инцидент.

У ребенка после вакцинации от ковида произошла остановка сердца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У ребенка 10 лет через 12 часов после получения детской вакцины Pfizer произошла остановка сердца", - говорится в заявлении местных властей. Как уточняется, после проведения реанимационных мероприятий ребенка привели в чувства, его состояние стабильно, он находится под наблюдением врачей. В мэрии отмечают, что ребенок страдает астмой.

В связи с происшествием власти города приняли решение приостановить на семь дней вакцинацию детей от ковида для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего и понаблюдать за 46 детьми этого возраста, которые уже успели сделать первые прививки от COVID-19. Вакцинация взрослых и подростков продолжается в обычном режиме. Те, кто все же желает привить своего ребенка, не дожидаясь возобновления вакцинации, могут сделать это по предварительной записи, сообщили в префектуре.

16 декабря Национальное агентство по санитарному надзору одобрило применение детской вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в возрастной группе от 5 до 11 лет. Первая партия препарата Comirnaty в детской дозировке в страну поставлена 13 января, при этом подростков от 12 лет прививают вакциной Pfizer для взрослых. Прежде чем принять решение о начале вакцинации детей, Минздрав Бразилии провел общественные обсуждения этого вопроса, после чего 5 января объявил о решении включить детей до 12 лет в национальный план иммунизации.

Согласно рекомендациям Минздрава Бразилии, между первой и второй дозой вакцины следует выждать восемь недель, а не три, как это рекомендовано производителем. Это позволит снизить риски возникновения таких побочных эффектов, как миокардит, пояснили в ведомстве.

В мире,Происшествия,Pfizer,Минздрав РФ,
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