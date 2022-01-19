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52 минуты назад

Появилось видео прибытия госсекретаря США Блинкена на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом на Украину. Видео встречи американского политика у трапа воздушного судна в международном аэропорту «Борисполь» публикует Telegram-канал «Политика Страны».

На Украине Энтони Блинкен намерен встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на анонс госдепартамента, глава американского ведомства внешней политики подтвердит «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Ранее сообщалось, что посетившая с официальным визитом Москву глава МИД Германии Анналена Бербок возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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