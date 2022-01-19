Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом на Украину . Видео встречи американского политика у трапа воздушного судна в международном аэропорту «Борисполь» публикует Telegram-канал «Политика Страны».

На Украине Энтони Блинкен намерен встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на анонс госдепартамента, глава американского ведомства внешней политики подтвердит «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».