Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом на Украину. Видео встречи американского политика у трапа воздушного судна в международном аэропорту «Борисполь» публикует Telegram-канал «Политика Страны».
На Украине Энтони Блинкен намерен встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на анонс госдепартамента, глава американского ведомства внешней политики подтвердит «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».
Ранее сообщалось, что посетившая с официальным визитом Москву глава МИД Германии Анналена Бербок возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.