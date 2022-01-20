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1 час назад

Президент Ирана предсказал распад НАТО

Президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси заявил, что проникновение НАТО в пространство других стран приведет к распаду альянса. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы России.

Президент Ирана предсказал распад НАТО
Фото: Kay Nietfeld, dpa, GloballookpressKay Nietfeld, dpa, Globallookpress

«Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов - все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду», - заявил Раиси.

Он также отметил, что стратегия господства в наше время потерпела поражение, что США продолжают включать ее в свою повестку.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси попросил его озвучить позицию по СВПД - Совместному всеобъемлющему плану действий по Иранской ядерной программе. Также президент России упомянул, что отношения Ирана и Евразэс развиваются на основе временного соглашения.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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