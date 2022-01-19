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36 минут назад

Обзор иноСМИ: «глупая затея» США и приманка для поляков

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Безумные отношения России и Британии помогут Украине»

Британский политолог, автор книг о России Марк Галеотти считает, что помочь в разрешении нынешнего кризиса Украине могут «безумные» отношения России и Великобритании. В своей статье для The Spectator он заявил, что полезным для Запада и Украины может оказаться приглашение министра обороны Сергея Шойгу в Лондон.

Как отметил Галеотти, «по иронии судьбы, антагонистические отношения Великобритании с Кремлем являются извращенным преимуществом». Другие европейские державы, в особенности Германия и Франция, очень хотят поговорить с русскими, но «желание вступить в контакт должно сочетаться с готовностью говорить суровую правду, и неясно, получится ли это у французов и немцев». Пока неизвестно, примет ли Шойгу приглашение своего британского коллеги, но «простая истина заключается в том, что, хотя разговоры и не могут предотвратить войну, отсутствие разговоров, скорее всего, приведет к боевым действиям».

«Россияне подкинут полякам сверхвыгодное газовое предложение?»

Россияне, столкнувшись с потерей польского газового рынка, скорее всего, будут направлять в польские СМИ информацию о крайне выгодном газовом предложении для Варшавы, пишет Якуб Вех в своем материале для Energetyka 24.

Долгосрочный контракт между польским PGNiG и «Газпромом» действовал до 2022 года, в Польше заявляли, что не планируют его продлевать. По мнению Веха, «поляки могут быть уверены в одном: Москва не сдастся без боя». В случае с Польшей высока вероятность использования «приманки» в виде чрезвычайно привлекательного ценового предложения, как это было с Литвой, считает автор. В январе 2014 года литовцы заплатили за российский газ почти на 40 процентов больше, чем Германия, но позже получили предложение со сниженной на 20 процентов ценой.

«Война с русскими - глупая затея»: в США назвали «единственный» способ защитить Киев

Американский политолог Уолтер Рассел Мид считает, что по мере углубления украинского кризиса «есть только один вариант, способный остановить российское вторжение». В своей статье для The Wall Street Journal он заявил, что именно этот вариант не рассматривается Вашингтоном - речь идет об отправке американских и коалиционных сил на защиту Украины.

Политолог заявил, что Россия не готова к войне с США, а ее «авантюра» основывается лишь на убежденности в том, «что Америка недостаточно предана Украине, чтобы защищать ее силой». По мнению Мида, для разрешения украинского кризиса американцам необходимо единство и жесткая дипломатия, а одних экономических санкций будет недостаточно. «ИноСМИ» собрали комментарии американских читателей к этой статье. WILLIAM ROYCE заявил, что «начинать войну, пусть даже ограниченную, с русскими - глупая затея». Он предложил «сделать России больно», массово прекратив покупать у страны газ.

«Индия прицелилась в Китай с помощью С-400»

Индия рассчитывает ввести в строй первый блок купленной у России противоракетной системы С-400 к апрелю 2022 года. Как сообщает WION со ссылкой на официальные источники, все пять комплексов будут развернуты в стратегических районах для отражения угрозы со стороны Китая.

Ввести все комплексы в эксплуатацию планируют к 2023 году. WION напомнил, что войска Индии и Китая уже долгое время ведут противостояние на границе длиной почти в 600 километров в районе индийской территории Ладакх. Китай разместил в той зоне две системы С-400.

Шольц не исключил санкций против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «серьезных политических, экономических и финансовых последствиях» эскалации украинского кризиса, сообщает Die Zeit. На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он подчеркнул, что «военная агрессия обойдется дорого».

Кроме того, канцлер не исключил санкций в отношении «Северного потока - 2». По словам Шольца, свой возможный ответ Германия будет обсуждать с партнерами по НАТО. Столтенберг, в свою очередь, сообщил, что в НАТО готовы снова встретиться с Россией в ближайшее время, чтобы выдвинуть «конкретные предложения в письменном виде».

В мире,Видео,Марк Галеотти,Олаф Шольц,Йенс Столтенберг,Сергей Шойгу,НАТО,Газпром,InoSMI.Ru,Wall Street Journal,
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