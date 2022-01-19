Обзор иноСМИ: «глупая затея» США и приманка для поляков

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Британский политолог, автор книг о России Марк Галеотти считает, что помочь в разрешении нынешнего кризиса Украине могут «безумные» отношения России и Великобритании. В своей статье для The Spectator он заявил, что полезным для Запада и Украины может оказаться приглашение министра обороны Сергея Шойгу в Лондон.
Как отметил Галеотти, «по иронии судьбы, антагонистические отношения Великобритании с Кремлем являются извращенным преимуществом». Другие европейские державы, в особенности Германия и Франция, очень хотят поговорить с русскими, но «желание вступить в контакт должно сочетаться с готовностью говорить суровую правду, и неясно, получится ли это у французов и немцев». Пока неизвестно, примет ли Шойгу приглашение своего британского коллеги, но «простая истина заключается в том, что, хотя разговоры и не могут предотвратить войну, отсутствие разговоров, скорее всего, приведет к боевым действиям».
Россияне, столкнувшись с потерей польского газового рынка, скорее всего, будут направлять в польские СМИ информацию о крайне выгодном газовом предложении для Варшавы, пишет Якуб Вех в своем материале для Energetyka 24.
Долгосрочный контракт между польским PGNiG и «Газпромом» действовал до 2022 года, в Польше заявляли, что не планируют его продлевать. По мнению Веха, «поляки могут быть уверены в одном: Москва не сдастся без боя». В случае с Польшей высока вероятность использования «приманки» в виде чрезвычайно привлекательного ценового предложения, как это было с Литвой, считает автор. В январе 2014 года литовцы заплатили за российский газ почти на 40 процентов больше, чем Германия, но позже получили предложение со сниженной на 20 процентов ценой.
Американский политолог Уолтер Рассел Мид считает, что по мере углубления украинского кризиса «есть только один вариант, способный остановить российское вторжение». В своей статье для The Wall Street Journal он заявил, что именно этот вариант не рассматривается Вашингтоном - речь идет об отправке американских и коалиционных сил на защиту Украины.
Политолог заявил, что Россия не готова к войне с США, а ее «авантюра» основывается лишь на убежденности в том, «что Америка недостаточно предана Украине, чтобы защищать ее силой». По мнению Мида, для разрешения украинского кризиса американцам необходимо единство и жесткая дипломатия, а одних экономических санкций будет недостаточно. «ИноСМИ» собрали комментарии американских читателей к этой статье. WILLIAM ROYCE заявил, что «начинать войну, пусть даже ограниченную, с русскими - глупая затея». Он предложил «сделать России больно», массово прекратив покупать у страны газ.
Индия рассчитывает ввести в строй первый блок купленной у России противоракетной системы С-400 к апрелю 2022 года. Как сообщает WION со ссылкой на официальные источники, все пять комплексов будут развернуты в стратегических районах для отражения угрозы со стороны Китая.
Ввести все комплексы в эксплуатацию планируют к 2023 году. WION напомнил, что войска Индии и Китая уже долгое время ведут противостояние на границе длиной почти в 600 километров в районе индийской территории Ладакх. Китай разместил в той зоне две системы С-400.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «серьезных политических, экономических и финансовых последствиях» эскалации украинского кризиса, сообщает Die Zeit. На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он подчеркнул, что «военная агрессия обойдется дорого».
Кроме того, канцлер не исключил санкций в отношении «Северного потока - 2». По словам Шольца, свой возможный ответ Германия будет обсуждать с партнерами по НАТО. Столтенберг, в свою очередь, сообщил, что в НАТО готовы снова встретиться с Россией в ближайшее время, чтобы выдвинуть «конкретные предложения в письменном виде».