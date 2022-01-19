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41 минуту назад

Раскрыты подробности тайного отдыха семьи Зеленского на Сейшелах

Источники «Украинской правды» сообщили, что в первой половине января жена президента Украина Владимира Зеленского Елена вместе с детьми «тайно» отдыхала на Сейшельских островах.

Семью Зеленского уличили в отдыхе на Сейшелах
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, 5 января Елена Зеленская вместе с детьми и друзьями отправилась рейсом Turkish Airlines из Киева в Стамбул и оттуда вылетела на Сейшелы.

По словам источников издания, в поездке семью президента сопровождали сотрудники Управления государственной охраны.

По данным «Украинской правды», вместе с Еленой Зеленской отдыхала дочь ее кумы. По фотографиям девушки в соцсетях газета выяснила, что первая леди остановилась в пятизвездочном отеле Hilton.

Издание отмечает, что в январе гостям отеля предлагают остановиться на вилле с просторной террасой у моря стоимостью около тысячи долларов в сутки.

Источник «УП» в правоохранительных органах заявил, что 16 января жена президента вернулась с детьми через Стамбул в Киев.

Сам Зеленский до 11 января отдыхал на горнолыжном курорте «Буковель» в Ивано-Франковской области.

В начале 2020 года Зеленский вместе с женой и детьми отдыхал в Омане. Его семья останавливалась в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в городе Маскат.

В мире,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,МВД,Украинская правда,
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