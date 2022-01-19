Семью Зеленского уличили в отдыхе на Сейшелах

Источники «Украинской правды» сообщили, что в первой половине января жена президента Украина Владимира Зеленского Елена вместе с детьми «тайно» отдыхала на Сейшельских островах.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным газеты, 5 января Елена Зеленская вместе с детьми и друзьями отправилась рейсом Turkish Airlines из Киева в Стамбул и оттуда вылетела на Сейшелы.

По словам источников издания, в поездке семью президента сопровождали сотрудники Управления государственной охраны.

По данным «Украинской правды», вместе с Еленой Зеленской отдыхала дочь ее кумы. По фотографиям девушки в соцсетях газета выяснила, что первая леди остановилась в пятизвездочном отеле Hilton.

Издание отмечает, что в январе гостям отеля предлагают остановиться на вилле с просторной террасой у моря стоимостью около тысячи долларов в сутки.

Источник «УП» в правоохранительных органах заявил, что 16 января жена президента вернулась с детьми через Стамбул в Киев.

Сам Зеленский до 11 января отдыхал на горнолыжном курорте «Буковель» в Ивано-Франковской области.