В Байконуре объявили повышенный уровень террористической угрозы

Силовики предупредили администрацию Байконура об угрозе террористического акта. В городе на 15 суток установили повышенный («синий») уровень террористической опасности, а жителям советуют обращать внимание на поведение и внешний вид окружающих. Людям также советуют не принимать от незнакомцев какие-либо коробки или свертки.

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«Гражданам рекомендуется обращать внимание на внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года, либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет); странности в поведении; брошенные автомобили, подозрительные предметы. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки», — говорится на сайте администрации Байконура.

Власти предупреждают, что в качестве маскировки для взрывных устройств террористы могут использовать коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны и игрушки. В случае получения информации о готовящемся преступлении жителей просят сообщить в МВД или ФСБ.