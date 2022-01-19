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20 минут назад

В Байконуре объявили повышенный уровень террористической угрозы

Силовики предупредили администрацию Байконура об угрозе террористического акта. В городе на 15 суток установили повышенный («синий») уровень террористической опасности, а жителям советуют обращать внимание на поведение и внешний вид окружающих. Людям также советуют не принимать от незнакомцев какие-либо коробки или свертки.

В Байконуре объявили повышенный уровень террористической угрозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гражданам рекомендуется обращать внимание на внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года, либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет); странности в поведении; брошенные автомобили, подозрительные предметы. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки», — говорится на сайте администрации Байконура.

Власти предупреждают, что в качестве маскировки для взрывных устройств террористы могут использовать коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны и игрушки. В случае получения информации о готовящемся преступлении жителей просят сообщить в МВД или ФСБ.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме «Байконур» усилена вооруженная охрана. Россия взяла в аренду Байконур до 2050 года. На его территории размещены одноименный космодром и инфраструктура, необходимая для проживания персонала и членов их семей. Байконур не является субъектом РФ — он по-прежнему находится под юрисдикцией Казахстана. При этом его временно наделили статусом города федерального назначения России.

В мире,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ФСБ,МВД,
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