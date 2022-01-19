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1 час назад

Семью Зеленского уличили в отдыхе на Сейшелах

Украинские журналисты уличили семью президента Владимира Зеленского в отдыхе на Сейшельских островах в начале января. Власти попытались скрыть факт поездки, передает «24 канал».

Семью Зеленского уличили в отдыхе на Сейшелах
Фото: InstagramInstagram

Сообщается, что вечером 5 января жена Зеленского, дети, родители и друзья вылетели бизнес-классом турецких авиалиний в Стамбул, а оттуда — на Сейшелы. Их сопровождали сотрудники государственной охраны.

На следующий день дочь кумы Зеленских опубликовала в соцсетях фото и видео из пятизвездочного отеля Hilton. Стоимость номера в праздничные дни там составляет около тысячи долларов в сутки. Известно, что сам Зеленский в эти дни был в Карпатах.

16 января семья президента вернулась в Киев. Как говорится в материале, по прилету они прошли через зал официальных делегаций. Использование этого терминала стоит 3,5 тысячи гривен за человека. Для семьи Зеленского заявку делало государственное управление делами, значит, услуга могла быть оплачена за счет бюджета.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Зеленский решил избавиться от виллы на роскошном курорте Форте-деи-Марми в итальянской Тоскане.

В мире,Владимир Зеленский,
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