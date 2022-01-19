Украинца не взяли на работу из-за отказа говорить по-русски

Программист на Украине получил отказ в следующем этапе собеседования из-за требования говорить с ним на государственном языке. Об этом заявил в Facebook языковой омбудсмен страны Тарас Креминь.

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«В последние дни мы стали свидетелями очередного скандала на языковой почве. Программисту отказали в следующем этапе собеседования, потому что он не хотел говорить на негосударственном языке в компании», - пояснил он.

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В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова пояснила в своем Telegram-канале, что в компании, куда пытался устроиться программист, говорят на русском языке. Отказ претенденту на таком основании, по ее словам, является дискриминацией и нарушением закона.

«В связи с этим я обратилась к руководству компании ООО "АНДЕРСЕНЛАБ" с требованием провести разъяснительную работу с сотрудниками кадровой службы, принять меры для восстановления прав претендента на вакантную должность и не допускать проявлений дискриминации в будущем», - написала она.

На Украине ведется борьба с русским языком. В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни нужно говорить исключительно на украинском языке.

При этом с 16 января 2021 года и сотрудники сферы обслуживания обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении, тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф.