Замерзающим британцам разослали возмутительные способы согреться

Один из крупнейших британских поставщиков энергии Ovo Energy разослал клиентам электронное письмо со списком десяти «простых и экономных способов согреться этой зимой». Как пишет Financial Times, в частности, компания посоветовала британцам обнимать своих кошек и «прыгать звездочкой».

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Среди других советов от Ovo Energy - есть «сытную кашу», устроить уборку, провести соревнования по хулахупу с детьми, пить безалкогольные напитки (алкоголь согревает лишь временно) и есть имбирь, который «согревает вас, стимулируя приток крови», но не перец чили, «поскольку он заставляет вас потеть».

Financial Times отмечает, что эти рекомендации разозлили и рядовых британцев, и чиновников правительства.

Депутаты назвали совет «оскорбительным», отметив, что британцы сейчас сталкиваются с «сокрушительным кризисом роста стоимости жизни». Один из правительственных деятелей назвал совет есть овсянку и отказаться от алкоголя «похожим на какой-то диккенсовский кошмар».

Даррен Джонс из Лейбористской партии, председатель специального комитета по бизнесу, потребовал от Ovo извиниться перед клиентами за «бестактные» комментарии. В итоге в компании принесли извинения и назвали содержание своего письма бесполезным.

Ожидается, что в апреле счета за электроэнергию для миллионов британских домохозяйств вырастут более чем на 50 процентов, или на 700 фунтов стерлингов, до двух тысяч фунтов стерлингов в год (более 208 тысяч рублей).

По прогнозу правительства, резкий рост цен на энергию может привести к росту инфляции еще на два процентных пункта весной.

В Goldman Sachs считают, что к апрелю британская инфляция достигнет отметки в 6,8 процента.