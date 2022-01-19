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28 минут назад

«Россия может в любой момент начать атаку на Украине»

У властей США есть данные, что Россия готовилась эвакуировать семьи дипломатов из Украины. В Вашингтоне нет оценки относительно того, зачем это делалось. Как утверждает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, нападение со стороны РФ якобы может произойти в любой момент.

«РФ может в любой момент начать атаку на Украине»
Фото: ReutersReuters

«У нас есть информация, которая свидетельствует о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января», — заявила 18 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует ТАСС.

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В Вашингтоне нет оценки относительно того, зачем это делалось, а также значения таких мер. «Мы, конечно же, советовали бы вам обратиться к российской стороне по поводу дополнительных деталей того, какое они приняли решение», — так ответила Псаки на уточняющий вопрос журналиста.

«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», — сказала Псаки, добавив, что этот кризис «создал президент РФ Владимир Путин, который собрал 100 тыс. российских военных вдоль границ Украины».

О начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине ранее написала газета The New York Times. Комментируя эту публикацию, в МИД России указали, что дипмиссия работает в штатном режиме.

Позднее в посольстве РФ подтвердили, что сотрудники всех дипломатических представительств на Украине продолжают работать в штатном режиме.

МИД Украины также не получал ни от российской стороны, ни от посольств других государств информацию об эвакуации дипломатов из страны, говорится в сообщении ведомства.

«И мы должны верить российскому МИДу, что посольство работает в штатном режиме. А штатный режим — это осажденная крепость, там все в колючей проволоке, закрыты окна наглухо, на Воздухофлотском проспекте находится.

Эта новость, конечно, больше всех напугала нас, украинцев.

И мне звонили уже и спрашивали, что это могло бы значить — эвакуация семей российских дипломатов. Но скажу так. Во-первых, все же делается в рамках правил взаимности. Так вот, наши украинские дипломаты в Москве они без семей. У нас это все прописано, и я не думаю, если честно, что эту историю нужно воспринимать в контексте подготовки ракетно-бомбового удара России по украинским городам. Тут важно отметить, что, во-первых, сами дипломаты вроде как остаются. <...> Поэтому я бы не драматизировал ту ситуацию», — рассказал шеф-корреспондент украинского агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

МИД отреагировал на информацию об эвакуации дипломатов с Украины

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что РФ не создает поводов для эскалации конфликта вокруг Украины. США в ближайшие недели направят Украине дополнительную военную помощь, сообщал, в свою очередь, представитель Госдепартамента.

Как утверждает агентство Bloomberg, Владимир Путин «настроен на войну с Украиной», и об этом глава российского государства якобы намекнул еще в июле прошлого года в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно обсуждается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление военного присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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