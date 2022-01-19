В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
47 минут назад

Меркель предложили высокий пост в ООН

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель предложили занять высокий пост в ООН. Она может возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, который занимается вопросами обеспечения мира и здравоохранения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на dpa.

Ангеле Меркель предложили новую должность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила от ООН предложение о работе. Глава ООН Антониу Гутерриш хотел бы привлечь кандидата на должность советника и направил ей письмо. Пока что Меркель не дала на него ответа. Как отметили в организации, экс-канцлер вряд ли примет это предложение.

Консультативный орган ООН по глобальным общественным благам занимается вопросами сохранения окружающей среды, обеспечением мира и здравоохранения и мировой экономикой.

На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что необходимо ужесточить правила одобрения контрактов оборонного экспорта, так как правительство Ангелы Меркель установило новый рекорд и одобрило соглашения на рекордную сумму — свыше девяти миллиардов евро. Отмечается, что более половины контрактов были одобрены в последние дни работы правительства и предназначались Египту.

Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии 8 декабря. Она пробыла в должности 16 лет.

В мире,Анналена Бербок,Ангела Меркель,Антониу Гутерриш,ООН,МИД,ИА DPA,РИА Новости,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители