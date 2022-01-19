Ангеле Меркель предложили новую должность

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель предложили занять высокий пост в ООН. Она может возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, который занимается вопросами обеспечения мира и здравоохранения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на dpa.

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По информации источника, бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила от ООН предложение о работе. Глава ООН Антониу Гутерриш хотел бы привлечь кандидата на должность советника и направил ей письмо. Пока что Меркель не дала на него ответа. Как отметили в организации, экс-канцлер вряд ли примет это предложение.

Консультативный орган ООН по глобальным общественным благам занимается вопросами сохранения окружающей среды, обеспечением мира и здравоохранения и мировой экономикой.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что необходимо ужесточить правила одобрения контрактов оборонного экспорта, так как правительство Ангелы Меркель установило новый рекорд и одобрило соглашения на рекордную сумму — свыше девяти миллиардов евро. Отмечается, что более половины контрактов были одобрены в последние дни работы правительства и предназначались Египту.