Аэропорт Алма-Аты вновь заработал в штаном режиме

«В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Алматы с 00:00 19 января (21:00 мск) международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном режиме», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы воздушной гавани.

Напомним, аэропорт Алма-Аты сыграл важнейшую роль в осуществлении миротворческой миссии объединенных сил ОДКБ. Именно он принял основную массу военных транспортных самолетов, доставлявших миротворцев в Казахстан.

Во время контр-террористической операции воздушная гавань принимала только военные самолеты. «Воздушный мост» между Россией и Казахстаном обеспечивала группировка из семидесяти Ил-76 и пяти Ан-124.