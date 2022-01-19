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49 минут назад

Аэропорт Алма-Аты вновь заработал в штаном режиме

Международный аэропорт Алма-Аты возобновил штатную работу после завершения в городе режима чрезвычайного положения.

Аэропорт Алма-Аты вновь заработал в штаном режиме
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Алматы с 00:00 19 января (21:00 мск) международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном режиме», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы воздушной гавани.

Напомним, аэропорт Алма-Аты сыграл важнейшую роль в осуществлении миротворческой миссии объединенных сил ОДКБ. Именно он принял основную массу военных транспортных самолетов, доставлявших миротворцев в Казахстан.

Во время контр-террористической операции воздушная гавань принимала только военные самолеты. «Воздушный мост» между Россией и Казахстаном обеспечивала группировка из семидесяти Ил-76 и пяти Ан-124.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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