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1 час назад

Американский эксперт: США нужно признать, что Украина никогда не войдет в НАТО

США должны признать, что Украина будет иметь нейтральный статус, и она никогда не войдет в состав НАТО. Об этом заявила издатель и редакционный директор журнала «Нейшн», вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел, пишет ТАСС.

"Украина никогда не войдет в НАТО"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, конфронтация с Москвой не отвечает интересам Вашингтона в этом направлении. Как написала Хойвел в издании Washington Post, США нужно сосредоточить свое внимание и ресурсы на борьбе с пандемией, ослаблении экономического неравенства и вопросах катастрофического изменения климата и глубокой расовой разобщенности. Она указала, что сейчас США готовится к серьезному противостоянию Китаю, поэтому последнее, что ей нужно, это опосредованная война с Россией из-за Украины или прямой конфликт.

Хойвел добавила, что НАТО с большой вероятностью никогда не примет Украину и Грузию в свой состав.

Эксперт также заявила, что Вашингтон терпит неудачи в дипломатии, и это большая проблема. Она считает, это связано с тем, что американские власти все еще находятся «в сладком дурмане», так как после распада Советского Союза США стали единственной сверхдержавой. Хойвел подчеркнула, что в связи с этим у США появилась привычка всегда стоять на своем и не идти на компромиссы.

В мире,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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