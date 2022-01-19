"Украина никогда не войдет в НАТО"

США должны признать, что Украина будет иметь нейтральный статус, и она никогда не войдет в состав НАТО. Об этом заявила издатель и редакционный директор журнала «Нейшн», вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, конфронтация с Москвой не отвечает интересам Вашингтона в этом направлении. Как написала Хойвел в издании Washington Post, США нужно сосредоточить свое внимание и ресурсы на борьбе с пандемией, ослаблении экономического неравенства и вопросах катастрофического изменения климата и глубокой расовой разобщенности. Она указала, что сейчас США готовится к серьезному противостоянию Китаю, поэтому последнее, что ей нужно, это опосредованная война с Россией из-за Украины или прямой конфликт.

Хойвел добавила, что НАТО с большой вероятностью никогда не примет Украину и Грузию в свой состав.