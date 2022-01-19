В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
1 час назад

В Испании умер старейший мужчина в мире

112-летний житель Испании Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, который являлся самым старым мужчиной в мире, умер в Леоне, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Умер старейший мужчина в мире
Фото: www.guinnessworldrecords.comwww.guinnessworldrecords.com

«Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день», — говорится в заявлении.

Испанец попал в Книгу рекордов Гиннеса прошлой осенью, когда ему было 112 лет и 211 дней. Сатурнино де ла Фуэнте появился на свет в Леоне 11 февраля 1909 года. Ранее он поведал, что из-за небольшого роста в 150 сантиметров его не взяли в армию в годы гражданской войны в Испании (1936-1939). После этого он открыл собственный бизнес: начал делать обувь для военных. В свободное время Гарсия увлекался футболом и болел за команду родного города «Культураль Леонеса».

У Сатурнино де ла Фуэнты и его жены родились семь дочерей. Позднее они стали дедушкой и бабушкой для 14 внуков и 22 правнуков.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители