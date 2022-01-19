Умер старейший мужчина в мире

Испанец попал в Книгу рекордов Гиннеса прошлой осенью, когда ему было 112 лет и 211 дней. Сатурнино де ла Фуэнте появился на свет в Леоне 11 февраля 1909 года. Ранее он поведал, что из-за небольшого роста в 150 сантиметров его не взяли в армию в годы гражданской войны в Испании (1936-1939). После этого он открыл собственный бизнес: начал делать обувь для военных. В свободное время Гарсия увлекался футболом и болел за команду родного города «Культураль Леонеса».