США оценили переговоры с РФ

Власти США недовольны серией переговоров с Россией, прошедшей на минувшей неделе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Как сообщили источники американского телеканал, стороны не смогли прийти к соглашению по ряду накопившихся вопросов. Администрация президента США Джо Байдена на этом фоне рассматривает возможность наращивания поставок вооружений на Украину, чтобы увеличить давление на Россию. Власти Штатов размышляют над поставками противотанковых и противоракетных систем, боеприпасов и артиллерии. Отмечается, что Киев может получить часть вооружений от союзников США по НАТО. Телеканал сообщил, что пока эти планы носят предварительный характер.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти России в случае провала по вопросам безопасности смогут обеспечить права граждан и интересы безопасности страны.
Ранее в Кремле сообщили, что итоги переговоров с НАТО и США оставляют желать лучшего. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отметил, что беседы с НАТО и США пока что не принесли желаемого результата. По его словам, Москва будет принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы в зависимости от ответов Брюсселя и Вашингтона на предложения России.