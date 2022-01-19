США оценили переговоры с РФ

Власти США недовольны серией переговоров с Россией, прошедшей на минувшей неделе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщили источники американского телеканал, стороны не смогли прийти к соглашению по ряду накопившихся вопросов. Администрация президента США Джо Байдена на этом фоне рассматривает возможность наращивания поставок вооружений на Украину, чтобы увеличить давление на Россию. Власти Штатов размышляют над поставками противотанковых и противоракетных систем, боеприпасов и артиллерии. Отмечается, что Киев может получить часть вооружений от союзников США по НАТО. Телеканал сообщил, что пока эти планы носят предварительный характер.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти России в случае провала по вопросам безопасности смогут обеспечить права граждан и интересы безопасности страны.