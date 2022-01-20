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34 минуты назад

Чехия отказалась от обязательной вакцинации от коронавируса

Правительство Чехии не будет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для определённых категорий граждан, сообщил премьер страны Петр Фиала.

Чехия отказалась от обязательной вакцинации от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство решило, что в республике не будет вводиться обязательная вакцинация от коронавируса ни для каких групп населения или представителей отдельных профессий», — цитирует РИА Новости Фиала.

Он отметил, что власти по-прежнему считают вакцинацию эффективным способом борьбы с пандемией и призывают всех вакцинироваться.

1 января Фиала заявил, что инфляция, рост цен на электроэнергию и пандемия коронавируса являются основными вызовами для Чехии в 2022 году.

В мире,Общество,РИА Новости,
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