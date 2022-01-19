США нашли для санкций еще четыре цели

Власти США готовят финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине», утверждает газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что такое решение подчеркивает сомнения в американском правительстве относительно введения прямых ограничений в отношении руководства РФ.

Белый дом надеется оказать «дипломатическое давление на Россию» с помощью санкций против «пророссийских сепаратистов на Украине», написала во вторник, 18 января, газета The Wall Street Journal.

Ожидается, что рестрикции введут в отношении четырех физических лиц. Официально об ограничительных мерах объявят 20 января.

Подобное решение подчеркивает «некоторую нерешительность» американского правительства в вопросе введения прямых санкций против руководства РФ в случае эскалации на Украине, отмечает газета.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Блинкен едет в Киев и Женеву

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а 20 января он будет в Берлине. В столице ФРГ он проведет переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

21 января, то есть на следующий день после ожидаемого объявления о предполагаемых санкциях, Блинкен встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве для продолжения дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности.

Как пытаются повлиять на Россию

США считают, что возможность остановки проекта трубопровода «Северный поток — 2» является действенным рычагом влияния на Россию в контексте ситуации вокруг Украины, заявила, в свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее спросили, имеют ли США гарантии от правительства ФРГ, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» РФ на Украину. Псаки обратила внимание на то, что сертификация трубопровода на данный момент и так остановлена.

«И мы продолжаем считать, что остановка трубопровода «Северный поток — 2» является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию в настоящий момент», — утверждает она.

Псаки также попросили прокомментировать сообщения о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай ее «вторжения» на Украину.

«Ни один вариант не исключен», — заключила представитель Белого дома.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».