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39 минут назад

Спецслужбы Казахстана назвали причастных к беспорядкам в стране

Спецслужбы Казахстана установили причастность радикальных экстремистских организаций к беспорядкам в стране. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

Спецслужбы Казахстана назвали причастных к беспорядкам в стране
Фото: ReutersReuters

«Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри Казахстана», - заявил Карин в интервью телеканалу «Хабар-24».

По его словам, казахстанские радикалы из зарубежных экстремистских организаций пытались использовать события в стране для развязывания новых атак, но эти попытки были пресечены.

По данным спецслужб, в 20-х числах декабря на территорию Казахстана одновременно прибыла группа иностранных граждан, а 7-8 января эти люди пытались покинуть страну разными маршрутами.

«Спецслужбы продолжают мероприятия по выявлению и подавлению радикальных ячеек террористов, по их блокированию», - сообщил госсекретарь Казахстана, добавив, что в некоторых районах страны продолжит действовать режим антитеррористической операции.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и пытались захватить оружие.

Режим ЧП сняли на всей территории Казахстана

По данным ООН, за время протестов в республике получили ранения около 1 тысячи человек, в МВД сообщили о 17 погибших казахстанских силовиках и более чем 1,3 тысячи пострадавших.

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