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34 минуты назад

The Daily Telegraph: ситуация вокруг Украины является приоритетом Британии в мире

Ситуация вокруг Украины является ключевым внешнеполитическим приоритетом для Великобритании. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на представителя МИД Соединённого Королевства.

The Daily Telegraph: ситуация вокруг Украины является приоритетом Британии в мире
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Складывающаяся ситуация в Украине и вокруг неё является главным приоритетом для МИД, и, как и следовало ожидать, у нас есть надёжные планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на любые события», — приводит издание его слова.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что получили партию лёгких противотанковых вооружений от Великобритании.

В мире,Министерство обороны,МИД,Daily Telegraph,
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