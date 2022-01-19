The Daily Telegraph: ситуация вокруг Украины является приоритетом Британии в мире

Ситуация вокруг Украины является ключевым внешнеполитическим приоритетом для Великобритании. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на представителя МИД Соединённого Королевства.
«Складывающаяся ситуация в Украине и вокруг неё является главным приоритетом для МИД, и, как и следовало ожидать, у нас есть надёжные планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на любые события», — приводит издание его слова.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что получили партию лёгких противотанковых вооружений от Великобритании.