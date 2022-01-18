США готовят санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»

США готовят финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине, пишет The Wall Street Journal.
Как заявили представители США, введение санкций готовится, поскольку госсекретарь Энтони Блинкен едет в Европу, чтобы встретиться с украинским руководством и своим российским коллегой, и это является частью демонстрации дипломатии и давления.
Ожидается, что санкции заморозят активы, как минимум, четырех человек. Они могут быть объявлены уже в четверг.
Ранее сообщалось, что Блинкен посетит Киев в среду, 19 января. Точная повестка дня переговоров пока неизвестна, пишет РИА Новости.