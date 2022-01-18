США готовят санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»

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Как заявили представители США, введение санкций готовится, поскольку госсекретарь Энтони Блинкен едет в Европу, чтобы встретиться с украинским руководством и своим российским коллегой, и это является частью демонстрации дипломатии и давления.

Ожидается, что санкции заморозят активы, как минимум, четырех человек. Они могут быть объявлены уже в четверг.