В Казахстане сняли режим ЧП на всей территории

В Казахстане сняли режим чрезвычайного положения на всей территории. Об этом сообщает РИА Новости.

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После беспорядков в Казахстане завели 695 уголовных дел

Режим был введен президентом страны Касым-Жомарт Токаев из-за массовых беспорядков, произошедших в начале года. Таким образом, режим продлился с 5 января по 19 января.