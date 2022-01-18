"Президент не вечен": Лукашенко намекнул на смену власти в Белоруссии

Будущие президенты Белоруссии практически видны, заявил Александр Лукашенко, рассуждая о сменяемости власти на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений белорусской Конституции.

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«Нынешний президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны», - приводит «БелТа» слова Лукашенко.

По словам белорусского президента, нынешнее поколение «должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху, к власти».

«Мы не должны конфликтовать с ним. Мы должны, наблюдая, направлять туда, куда надо», - отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также вспомнил свое избрание в 1994 году. По его словам, от беззакония «люди ошалели и не знали, что делать», поэтому «воткнулись в Лукашенко», которого «раскрутил» первый президент СССР Михаил Горбачев.

«У Горбачева был, раскрутили его, председатель комиссии по борьбе с коррупцией - я там выступал открыто, честно, никого не боясь и прочее. Совершенно случайно - наткнулись, избрали», - констатировал Лукашенко.