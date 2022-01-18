Лукашенко намекнул на смену власти в Белоруссии

«Мы не должны конфликтовать с ним, мы должны, наблюдая, направлять, куда надо. Для этого надо иметь решения. Вот оно есть ВНС (Всебелорусское народное собрание — прим. URA.RU) и так далее», — резюмировал Лукашенко.