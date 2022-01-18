Лукашенко намекнул на смену власти в Белоруссии

В Белоруссии грядет смена власти, а будущие президенты республики практически видны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений Конституции.
«Нынешний президент не вечен. Придут новые люди. Будущие президенты в нашей стране практически видны», — сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что нынешнее правительство республики четко решилось, что оно должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти.
«Мы не должны конфликтовать с ним, мы должны, наблюдая, направлять, куда надо. Для этого надо иметь решения. Вот оно есть ВНС (Всебелорусское народное собрание — прим. URA.RU) и так далее», — резюмировал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии допустил начало досрочных выборов главы государства. В феврале в республике пройдет референдум о принятии новой Конституции, передает RT.