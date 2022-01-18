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42 минуты назад

Лукашенко намекнул на смену власти в Белоруссии. «Нынешний президент не вечен»

В Белоруссии грядет смена власти, а будущие президенты республики практически видны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений Конституции.

Лукашенко намекнул на смену власти в Белоруссии
Фото: ReutersReuters

«Нынешний президент не вечен. Придут новые люди. Будущие президенты в нашей стране практически видны», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что нынешнее правительство республики четко решилось, что оно должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти.

«Мы не должны конфликтовать с ним, мы должны, наблюдая, направлять, куда надо. Для этого надо иметь решения. Вот оно есть ВНС (Всебелорусское народное собрание — прим. URA.RU) и так далее», — резюмировал Лукашенко.

Стало известно о возможной новой должности Лукашенко

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии допустил начало досрочных выборов главы государства. В феврале в республике пройдет референдум о принятии новой Конституции, передает RT.

В мире,Александр Лукашенко,
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