Псаки: Россия в любой момент может атаковать Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сейчас Россия может в любой момент напасть на Украину, пишет "Интерфакс".

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«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», - сказала Псаки на брифинге.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин создал кризисную ситуацию, собрав 100 тысяч военных вдоль границ с Украиной. В этом контексте она также напомнила о переброске российских войск в Белоруссию для совместных учений и проведение дополнительных учений у границ Украины.