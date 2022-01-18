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42 минуты назад

Псаки: Россия в любой момент может атаковать Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сейчас Россия может в любой момент напасть на Украину, пишет "Интерфакс".

Псаки: Россия в любой момент может атаковать Украину
Фото: ReutersReuters

«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», - сказала Псаки на брифинге.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин создал кризисную ситуацию, собрав 100 тысяч военных вдоль границ с Украиной. В этом контексте она также напомнила о переброске российских войск в Белоруссию для совместных учений и проведение дополнительных учений у границ Украины.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что на запланированных на пятницу переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова американская сторона подчеркнет необходимость десэскалации ситуации и укажет на потенциал дипломатического урегулирования. При этом Псаки подчеркнула, что России необходимо решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий.

В мире,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,Владимир Путин,Администрация США,МИД,Интерфакс,
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