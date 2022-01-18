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1 час назад

Британию призвали приготовиться к кризису из-за угрозы России

Чиновников в МИД Великобритании призвали подготовиться к кризису из-за угрозы России, которая якобы готовит нападение на Украину. Об этом пишет Bloomberg.

Британию призвали приготовиться к кризису из-за угрозы России
Фото: ReutersReuters

По словам источников агентства, на этой неделе сотрудникам Форин-офиса сказали готовиться к тому, чтобы в любой момент войти в кризисный режим.

«Это крайне критическая работа, которая формирует и защищает европейское пространство», — говорилось в обращении.

Ряду чиновников уже поручили работать над планом действий в непредвиденных обстоятельствах и стратегическими коммуникациями. Запуск такого режима будет означать, что британские официальные лица и дипломаты срочно пересмотрят свою работу и направят все силы на урегулирование ситуации на границе РФ и Украины — в том числе разработку санкционных пакетов. Такие опасения связаны с тем, что Москва якобы готовится напасть.

Британия уже вводила такие кризисные режимы: например, в связи с пандемией COVID-19 или выводом войск из Афганистана.

В мире,МИД,Bloomberg,
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