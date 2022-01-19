Блинкен раскрыл цель своей встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал цель своей предстоящей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Фото: Reuters Reuters

Блинкен рассказал, что сперва он отправится в Киев и Берлин, где встретится с союзниками и партнерами Вашингтона, а затем проведет встречу с Лавровым. Он отметил, что это будет дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» российской военной мощи у границ Украины.