В ФРГ сравнили ситуацию с Украиной с «холодной войной»

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что ситуация на границе с Украиной, где находятся российские войска, сейчас вызывает крайние опасения. Он отметил, что такого не было даже во времена холодной войны, сообщает «Газета.ру».

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«Россия тоже дружественная страна, но ситуация чрезвычайно тревожная, и вопросы поддержки украинской армии принимает альянс НАТО», — добавил он на пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обратила внимание на то, что проект газопровода «Северный поток — 2» столкнется с последствиями в случае использования Россией энергосферы как способа давления на Европу.