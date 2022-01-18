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1 час назад

В ФРГ сравнили ситуацию с Украиной с «холодной войной»

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что ситуация на границе с Украиной, где находятся российские войска, сейчас вызывает крайние опасения. Он отметил, что такого не было даже во времена холодной войны, сообщает «Газета.ру».

В ФРГ сравнили ситуацию с Украиной с «холодной войной»
Фото: ReutersReuters

«Россия тоже дружественная страна, но ситуация чрезвычайно тревожная, и вопросы поддержки украинской армии принимает альянс НАТО», — добавил он на пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обратила внимание на то, что проект газопровода «Северный поток — 2» столкнется с последствиями в случае использования Россией энергосферы как способа давления на Европу.

По ее мнению, в коалиционном договоре нового правительства Германии подчеркивается, что все инфраструктурные проекты, в число которых входит и «Северный поток — 2», попадают под законодательство Евросоюза. По этой причине сертификация газопровода приостановлена.

В мире,Роберт Хабек,Анналена Бербок,Сергей Лавров,НАТО,ЕС,Газета.Ru,
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