Как у Японии: на Украине попросили зашиты США перед вступлением в НАТО

«Я больше верю в то, что нужно подумать о гарантиях безопасности такого типа, которые были предоставлены, например, Японии или Тайваню. Пока мы не стали полноправным членом НАТО, нужно ставить вопрос о специальных, может быть временных гарантиях безопасности со стороны тех стран НАТО, которые готовы нас защитить», — сказал Александр Мережко в интервью телеканалу ATR, видео опубликовано на их youtube-канале.

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По его словам, в первую очередь такой страной может быть США. Это требование покажет, кто из членов НАТО готов помочь Украине и в целом Европе, сказал Мережко.

Украина ожидает в ближайшие 10 лет от организации Североатлантического договора (НАТО) конкретных шагов по ее принятию в альянс. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

"Нам важно увидеть в течение следующих 10 лет конкретные шаги [со стороны организации] в направлении принятия Украины в число своих членов", - сказала она.

Вице-премьер также добавила, что о точной дате вступления страны в НАТО пока говорить не приходится. По утверждению Стефанишиной, "агрессивные устремления" России будут только возрастать и вступление Украины в альянс является решающим средством для их сдерживания.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами альянса", однако отказалась предоставить обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Украина также получила статус партнера организации с расширенными возможностями.

Ранее ряд иностранных политиков и экспертов отмечали, что вступлению Украины в Североатлантический альянс мешает множество причин, в том числе высокий уровень коррупции и стремление европейских членов организации избежать напряженности в отношениях с Россией (для реализации решения о принятии нового участника в НАТО необходимо согласие всех членов альянса).

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, и в Киеве должны знать эти страны, заявил в интервью Le Figaro глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, пригрозив участникам блока «непростыми вопросами» от украинцев.

«Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию», – приводит РИА «Новости» слова Ермака.

При этом украинский чиновник признался, что не знает, когда Украину примут в военно-политический блок, это решение должно быть единогласным.

«Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», – заявил Ермак.

Глава офиса президента пригрозил правительствам стран-участниц альянса «непростыми вопросами» от граждан и заявил, что членство Украины усилит организацию.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.

Американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в «подготовке нападения» на Киев. В Кремле не раз отвергали эти обвинения.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

Украина хотела бы получать больше поддержки от западных партнеров и рассчитывает на дальнейшую помощь, особенно на фоне той военной помощи, которую получал Афганистан. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, Киев рассчитывает на продолжение поддержки со стороны Запада и НАТО. Данилов подчеркнул, что крайне важно проведение западных военных учений, как сил НАТО, так и совместных с Украиной.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что украинские военные сделали огромный шаг, чтобы приблизиться к полноценному членству в НАТО. Его слова приводит ТАСС.

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«Только на документальном и формальном уровнях мы освоили более 300 стандартов НАТО», — отметил Залужный, добавив, что таким количеством стандартов овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами альянса.

Залужный добавил, что ВСУ двигаются в направлении НАТО и «будут последовательно продолжать движение в этом направлении». По его мнению, главное — быть цивилизованной армией, упростить определенные процедуры, избавиться от «всего советского», «начать мыслить по-натовски», смотреть на вещи по-европейски, организовывать подготовку войск в соответствии со стандартами НАТО.

«Поэтому для меня главная вот такая задача. А вступим ли мы в НАТО или получим ПДЧ — это дело политиков. Когда это произойдет? Конечно, я за это переживаю, хотелось бы, чтобы побыстрее», — сказал главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что НАТО окажет Киеву политическую поддержку в свете якобы исходящей от России военной угрозы.

«Украине не следует надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники. Однако альянс заверил (Киев. — RT) в политической поддержке в свете военной угрозы со стороны России», — заявил он в интервью «Укринформу».

Главком ВСУ добавил, что сообщил об угрозе со стороны России военному руководству НАТО. В альянсе, по его словам, осознают опасность.

В НАТО приняли решение о вхождении Украины и Грузии в альянс, но не устанавливали сроки. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Repubblica.

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно», — пояснил Столтенберг.

По его словам, с 2014 года оборонительная способность Украины заметно выросла, а вопрос о вхождении страны в альянс будет решать Киев и 30 государств — участников Организации Североатлантического договора.

«Но Киев пока не входит в НАТО. Обязательство защищать союзников распространяется только на членов НАТО», — напомнил он.

Обозреватели газеты The New York Times считают, что Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО. По их мнению, европейские союзники по альянсу сомневаются в необходимости этого шага, а для принятия нового члена требуется консенсус всех стран. Обозреватели указывают, что у России есть экономические рычаги давления на страны ЕС, поэтому европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой.

В то же время Столтенберг подчеркивал, что НАТО не пойдет «ни на какие компромиссы» по вопросу расширения и размещения войск на востоке Европы, и каждая страна имеет право на выбор собственного пути, а также на принятие решения о вступлении в альянс.

Отношения Москвы и НАТО подошли к красной линии из-за военной поддержки альянсом Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что российская сторона наблюдает постепенное вторжение Североатлантического альянса на Украину и отказывается мириться с таким развитием ситуации. Речь идет, в частности, о снабжении Киева оборонительными и наступательными вооружениями и подготовке украинских военных.

«НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что альянс дал в начале 1990-х годов гарантии нерасширения на восток, хотя юридического подкрепления не было.

«К сожалению, с тех пор стало происходить противоположное, и военная инфраструктура НАТО начала все больше приближаться к границам РФ», — рассказал он.

Ранее стало известно, что несколько стран НАТО остались недовольны предложениями, которые представители США выдвинули на переговорах с Россией. По информации The Wall Street Journal, дополнительным поводом для недовольства стало то, что эти страны узнали о предложениях Вашингтона из средств массовой информации.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на открытии весенней парламентской сессии заявил, что Североатлантический альянс стремится оккупировать Украину.

По словам Володина, распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на территорию Украины.

Он отметил, что советники и инструкторы НАТО уже находятся на Украине. Володин считает, что в альянсе сейчас «думают, как им обосновать ввод войск».

«Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — приводит его слова ТАСС.

Давление Соединенных Штатов на Россию связано с их начинающейся холодной войной с Китаем, Украина их абсолютно не интересует, заявил экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Украинский политолог Руслан Бортник 11 января заявил, что когда США предупреждают Россию о риске заплатить «высокую цену» в случае нападения на Украину, они демонстрируют эксплуататорское отношение к Киеву. По его словам, западные партнеры Киева должны заявлять о вмешательстве в конфликт в случае нападения России на Украину, а не о «цене», так как использование этого слова в реальных партнерских отношениях неуместно.

«Украинский политолог, очевидно, не просто ошибается, а, скорее всего, злонамеренно транслирует миф, который распространяется последние месяцы. Миф о том, что Россия готовится к нападению на Украину, что действительности абсолютно не соответствует. Это пропагандистский миф, усиленно эксплуатируемый США. В чем украинский политолог прав, так это в том, что Украина является на сегодняшний день колонией США или территорией, которую они уже оккупировали. И США, естественно, не рассматривают Украину как государство. Они рассматривают ее как территорию, которую эксплуатируют в своих геополитических целях. Это чистая правда. Риторика США милитаристская по отношению к России. Риторика США и давление, которые они оказывают на Россию связано только с тем, что в мире сейчас разворачивается ситуация холодной войны между Китаем и США», - отметил Бородай.

По словам депутата, давление США на Россию абсолютно не связано с Украиной.

«Для Соединенных Штатов все-таки принципиально важно, какую позицию по отношению к этому противостоянию займет Россия. А Украина в этом смысле является всего лишь разменной картой, которую США используют для давления на Россию. Украина волнует США не в первую очередь, а может и в самую последнюю. Понятное дело, что спровоцировать с помощью украинского пушечного мяса конфликт на Донбассе США легко способны, им просто нужно отдать приказ. Несмотря на то, что возможный конфликт будет спровоцирован украинскими вооруженными силами по приказу США, западное общественное мнение объявит агрессором Россию, и на нее обрушится новая волна экономических санкций», - подчеркнул Бородай.

Также депутат выразил уверенность в том, что максимальная угроза для России от США – это экономические санкции. Вероятность войны между странами он полностью исключил.

«Говорить о том, что США в прямую вступят в боевые действия против республик Донбасса, или, тем более, против вооруженных сил РФ не приходится, это крайне маловероятно. США ждут очередного повода для того, чтобы наложить санкции на Россию и всячески настраивают на это своих союзников. В частности, Европу. Я не думаю, что современные Соединенные Штаты реально способны наложить на Россию такие санкции, которые для нее составят очень существенную проблему», - резюмировал Бородай.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

Житель Харьковской области предложил разместить на своем земельном участке военную базу НАТО, сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

Мужчина по имени Олег Марченко отправил соответствующее письмо на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга. Обращение написано на украинском языке.

Согласно документу, который датирован 10 января текущего года, украинец готов передать Альянсу в бесплатное пожизненное пользование земельный участок площадью 8,13 га, расположенный в одном из сел Харьковской области.