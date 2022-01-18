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1 час назад

Bloomberg: Германия помешала США в борьбе с Россией

Агентство Bloomberg рассказало, как тесные экономические и культурные связи России и Германии помешали борьбе Вашингтона с Москвой. По данным агентства, у американцев «возникают сомнения в готовности Германии противостоять президенту Владимиру Путину».

Bloomberg: Германия помешала США в борьбе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пойдет ли Германия на введение жестких санкций против России и как поведет себе с «Северным потоком-2», если украинский кризис усугубится, - все это «относится к области догадок», считают авторы Bloomberg.

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По словам двух источников агентства, знакомых с позицией администрации Джо Байдена, некоторые американские чиновники говорят о «проблеме Германии» в противостоянии с Россией.

Агентство подчеркнуло, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 18 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «пойдет по пути, хорошо протоптанному немецкими официальными лицами». Это может привести к трениям с ее крупнейшим западным союзником - США.

Более того, в Германии «значительная часть общественности считает, что России нужно предоставить исключительную зону влияния в обмен на поддержание поставок газа», заявляет Стефани Бабст, бывший высокопоставленный чиновник НАТО.

Опрос от 6 января показал, что большинство немцев действительно хотят, чтобы по «Северному потоку - 2» начался транспорт газа из России в Германию, подчеркнуло Bloomberg.

Агентство сравнило нынешнее положение дел с ситуацией сорокалетней давности, когда канцлер Западной Германии Гельмут Коль дал отпор Рональду Рейгану, пытавшемуся противостоять СССР, и отказался мешать строительству трубопровода Уренгой – Помары – Ужгород.

По словам связанного с администрацией США человека, в Вашингтоне понимают, что Европа более тесно связана с Россией экономически и культурно, чем США, и будет действовать осторожно.

«США легко призывать Германию занять более жесткую позицию. Запад должен спросить себя, готов ли он заплатить цену за это, предполагая возможный энергетический бойкот», - говорит Нильс Шмид из Социал-демократической партии (СДПГ) Германии.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее призвала не совмещать обсуждение украинского кризиса и «Северного потока-2». Глава МИД страны Анналена Бербок во время переговоров с Лавровым также подчеркивала, что Россия обеспечивает Европу газом, в котором регион будет нуждаться еще долгое время.

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