Глава МИД Германии: "Немцы принесли боль и страдания"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе выступления на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, поделилась своими чувствами при возложении венка к Могиле Неизвестного солдата. Трансляцию ее выступления проводил телеканал "Россия 24".

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"Стоя в роли главы немецкого министерства иностранных дел у могилы Неизвестного солдата, я наполнялась "стыдом и трепетом", - рассказала министр.

По ее мнению, "ничто не может компенсировать боль и страдания, которые немцы принесли народу Советского Союза".

Ранее в беседе с Лавровым Бербок подчеркнула , что "глубина исторических связей между нашими странами" дала ей повод, чтобы во время первого визита возложить венок на могилу Неизвестного солдата. Она считает, что история отношений между Россией и Германией - "одновременно и боль, и задача для всех, кто формирует нашу политику сегодня, завтра и для грядущих поколений - это поручение по примирению наших стран".