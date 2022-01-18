Германия заявила о важности российского газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что Европе пока не обойтись без российского газа, и заявила о потенциале России в сфере «зеленой энергии». Ее выступление опубликовано в Facebook МИД России.

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После встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым Бербок подчеркнула, что Россия обеспечивает Европу газом, в котором регион будет нуждаться еще долгое время.

В то же время она отметила, что в Германии заинтересованы в реализации российского потенциала в сфере возобновляемых источников энергии. По мнению Бербок, без России климатический кризис преодолеть не удастся.

«Вот уже 75 лет мы живем в мире друг с другом. Мы крайне заинтересованы в стабильных отношениях с Россией. Германия это торговая нация, мы живем обменом», - подчеркнула министр.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее призвала не совмещать обсуждение украинского кризиса и «Северного потока-2».