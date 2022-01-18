Обзор иноСМИ: отказ от санкций по SWIFT и «Курилы в подарок»

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Фото: ТАСС ТАСС

«ЕС и США передумали отключать Россию от SWIFT»

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Европа и США снижают градус санкционной угрозы против Москвы: на Западе отказались от идеи отрезать российские банки от поставщика платежных услуг SWIFT и, таким образом, от мировых финансовых потоков, пишет Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. Вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

Издание подчеркнуло, что отключение России от SWIFT - «слишком деликатный» вопрос. Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.

Китай и Россия снова вместе

В последние десятилетия холодной войны между СССР и Китаем не было плотного сотрудничества - у русских было гораздо более развитое глобальное военное присутствие, более высокий уровень амбиций по распространению своей идеологии и гораздо большая экономика. Китай был сосредоточен на внутренней политике, изо всех сил пытаясь (и в конечном итоге преуспев) вывести большую часть своего огромного населения из бедности.

Однако мир изменился, и сегодня наблюдается быстро растущее сближение между Москвой и Пекином, которое недавно проявилось в «твердой поддержке Китаем миротворческой миссии России в Казахстане», отмечает Bloomberg. Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис считает, что сотрудничество Москвы и Пекина опасно для Вашингтона. В ответ на это, по его мнению, США должны «подтянуть» Индию в направлении Запада через торговое и военное сотрудничество, а также укреплять НАТО, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

«Привезите острова в подарок»: японцы о визите Лаврова

Японская газета Sankei Shimbun рассказала, что глава МИД России Сергей Лавров может посетить Японию в ближайшие два-три месяца. О возможном визите Лавров рассказал во время пресс-конференции, он также упомянул, что заключению мирного договора России и Японии мешает японско-американский договор безопасности.

Кроме того, министр подчеркнул, что Курилы являются неотъемлемой частью территории России». «ИноСМИ» собрали комментарии японских пользователей к этой статье. Как отметил читатель под ником Shi, «если русский министр хочет приехать в Японию, то пусть привезет с собой в подарок острова».

«Вряд ли убедит Путина»: Британия поставит Украине оружие

Великобритания начинает поставлять Украине новое легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России», заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Как отмечает The Guardian, «небольшое количество» британских военнослужащих приедет на Украину, чтобы обучить местных военных использовать эти системы.

Уоллес настаивает, что системы носят оборонительный характер, но это вряд ли убедит президента России Владимира Путина, недавно раскритиковавшего Турцию за продажу Украине противотанковых беспилотников TB2. Он назвал эту сделку «провокационной». Эксперты заявили The Guardian, что британцы, скорее всего, отправят на Украину легкое противотанковое оружие нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

«Непростой визит в Москву»

После визита в Киев министра иностранных дел Германии Анналену Бербок ждут в России. Как пишет Die Welt, визит будет непростым: с того момента, как глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил Бербок в Москву в декабре прошлого года, многое произошло: в частности, переговоры России с США и НАТО не принесли видимого прогресса.