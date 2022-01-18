Российские войска начали прибывать в Белоруссию для совместных учений

Подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны республики.

Фото: ВоенТВ Беларуси / YouTube ВоенТВ Беларуси / YouTube

Так как проверка является внезапной, на протяжении всего ее первого этапа войска будут прибывать, разгружаться и выдвигаться в район выполнения задач, отмечают в ведомстве. Продлится первый этап до 9 февраля.

Проверка будет состоять из двух этапов. В рамках второго, с 10 по 20 февраля, пройдут совместные учения «Союзная решимость — 2022».

По словам начальника Департамента международного военного сотрудничества Олега Воинова, предстоящая проверка пройдет на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе совместных учений военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.