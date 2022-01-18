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1 час назад

Псаки: у США были данные о «планах» России эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у Соединённых Штатов якобы есть данные о том, что Россия готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины.

Псаки: у США были данные о планах РФ эвакуировать семьи дипломатов с Украины
Фото: APAP

«У нас есть информация, свидетельствующая о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей дипломатов своего посольства в конце декабря — начале января», — сказала она.

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов двух российских консульств.

В МИД России в связи с этим заявили, что российское посольство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

В МИД Украины также заявили, что ведомство не получало от посольств других стран сообщений о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

В мире,СБУ,МИД,New York Times,
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