Псаки: у США были данные о планах РФ эвакуировать семьи дипломатов с Украины

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у Соединённых Штатов якобы есть данные о том, что Россия готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины.

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«У нас есть информация, свидетельствующая о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей дипломатов своего посольства в конце декабря — начале января», — сказала она.

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов двух российских консульств.