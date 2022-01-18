Пока вы спали: воровство российского газа и провал плана Порошенко

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На Украине допустили воровство российского газа

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Дефицит газа на Украине в I квартале 2022 года составляет не менее 2 млрд кубометров. Денег на покупку нужных объемов у «Нафтогаз» нет, и при наступлении кризиса компания может пойти на радикальные меры, заявила в Facebook бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.

«Что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока, который обязательно будет использован РФ для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями», — написала она.

Саудовская Аравия вытесняет Россию с восточноевропейского рынка

Саудовская Аравия выкупила долю в крупном нефтеперерабатывающем заводе в Гданьске и намерена обеспечивать около половины нефтяного импорта Польши. Чем эта сделка грозит России, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

По их словам, новый контракт с Саудовской Аравией не означает отказа от поставок российской нефти по газопроводу «Дружба», однако Польша может отказаться от танкерных поставок из России. При этом активное присутствие Саудовской Аравии в регионе буде расти, однако Россия в свою очередь может увеличить поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кишинев не в состоянии заплатить за газ

Молдавии нечем 20 января заплатить за российский газ, а глава «Молдовагаза» настаивает на повышении тарифов для населения. В свою очередь оппозиция потребовала от президента отправиться в Москву и добиться пересмотра газового контракта, пишет «Независимая газета».

При этом население шокировано квитанциями по оплате за газ и тепло, а лидер партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе пригрозил властям протестами, если они не найдут выхода из ситуации.

У Порошенко не хватит пороху на новую революцию

Обвиненный в госизмене бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении «защищать страну от некомпетентного руководства и внешней агрессии» и начал «процесс объединения всех демократических оппозиционных сил», сообщает «Независимая газета».

Однако проведенные на Украине опросы показывают, что в декабре 2021 года около 64% украинцев не готовы были принимать участие в каких-либо акциях протеста. А на митинг сторонников Порошенко 17 января пришло куда меньше людей, чем заявила партия «Европейская солидарность», отмечает издание.

Нетаньяху предложили сделку

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изучает возможность заключения сделки со следствием, одним из условий которой может стать фактический отказ от участия в публичной политике. Об этом сообщает «Независимая газета».