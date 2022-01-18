В Германии захотели разрешить рекламу абортов

Новое правительство Германии собирается положить конец «неприемлемой» ситуации с репродуктивными правами женщин в государстве, объявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, пишет Politico. По его словам, кабмин собирается сделать это с помощью отмены запрета на рекламу абортов.

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Согласно немецкому законодательству, врачи в стране не могут публиковать фактическую информацию об абортах, нарушение соответствующего запрета может стать поводом для привлечения к уголовной ответственности. Как отметил Бушман, власти Германии собираются удалить этот раздел, дав врачам возможность помогать женщинам, не опасаясь судебного преследования.

«Врачи, которые сами профессионально выполняют такие процедуры, особенно квалифицированы для предоставления информации о них. То, что в настоящее время они не могут этого делать является неприемлемым», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести уголовное наказание для врачей за склонение к аборту.