"Россия, почему?": шведских детей напугали войной

Шведская газета Dagens Nyheter рассказала, что в TikTok начали распространять «страшилки» о наступлении России на Швецию, которые пугают шведских детей. Авторы таких роликов советуют основной аудитории приложения - детям и молодым людям - запасаться едой.

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«Грядет война», «Россия будет бомбить Швецию», «Россия, почему? Я не хочу умирать», «Запасайтесь едой и теплой одеждой» , - такие сообщения распространяются в TikTok.

Эксперт организации «Права детей в обществе» Мари Ангселль отмечает, что дети обеспокоены этими роликами и задают вопросы о возможной войне.

Она посоветовала взрослым смотреть подобные видео вместе с детьми и обсуждать увиденное.

«Можно рассказать ребенку, что когда происходят значительные вещи, которые многих тревожат, об этом много говорят, а иногда даже шутят», - отметила Ангселль.

«ИноСМИ» собрали комментарии шведских читателей к этой статье.

«Если всего три дополнительных российских корабля в Балтийском море смогли стать причиной такой истерии, невольно задаешься вопросом, что в нашем штабе происходит», - отметил пользователь под ником Per Ahrne.

На прошлой неделе шведский генерал-лейтенант Лейф Михаэль Классон заявил, что российская активность в Балтийском море «отклоняется от обычной картины». Швеция заметила несколько десантных кораблей Северного флота России, заходящих в Балтийское море.

После этого шведские вооруженные силы решили повысить свою боеготовность и передислоцировать войска.