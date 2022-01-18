Французы раскритиковали Кулебу за слова о России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали главу украинского МИД Дмитрия Кулебы, призвавшего председательствующую в Совете Европы Францию занять принципиальную позицию и ужесточить политику в отношении Москвы. Перевод их высказываний сделало «ИноСМИ».
В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы). В январе состоялись переговоры российских дипломатов с представителями США и НАТО. По результатам переговоров в МИД РФ отметили, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».
По мнению Дмитрия Кулебы, которое привело издание Le Figaro, российские требования носят «немыслимый и противоправный характер».
«Пришло время отложить в сторону причудливую геополитику, а также романтическое видение России и сделать диалог действительно требовательным, усилив реальное сдерживание. (…) В этот критический момент Европа должна быть решительной, занимая принципиальную позицию. Сегодня как никогда безопасность Европы зависит от безопасности Украины», - заявил он.
При этом читатели газеты, комментируя слова Кулебы, пристыдили издание за все чаще звучащую на его страницах антироссийскую риторику.
«Больше невыносимо видеть в публикациях Le Figaro антироссийскую пропаганду. Вам должно быть стыдно!», «Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимости Украины. В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию», - отметили они.
Также французы выразили уверенность, что Россия никогда не вернет Крым. «Когда-то он был русским, и референдум показал, что большинство населения выбрало Россию», - считают они.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.