В Белоруссии заявили о нарушении границы польскими военными

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что военные Польши в пункте пропуска «Козловичи» 18 января два раза нарушали белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.
Накануне вечером польский военный на автодорожном мосту зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно.
«Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение белорусского погравнведомства.
Ранее сообщалось, что на границу с Белоруссией украинские погранслужбы готовятся перебросить войска. На границе строят вертолетные площадки.