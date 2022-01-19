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25 минут назад

Пограничники Белоруссии сообщили о нарушениях границы поляками

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что военные Польши в пункте пропуска «Козловичи» 18 января два раза нарушали белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.

В Белоруссии заявили о нарушении границы польскими военными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне вечером польский военный на автодорожном мосту зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно.

«Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение белорусского погравнведомства.

Ранее сообщалось, что на границу с Белоруссией украинские погранслужбы готовятся перебросить войска. На границе строят вертолетные площадки.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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