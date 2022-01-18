В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
53 минуты назад

Украинская знахарка заявила, что на Путина работают 13 сибирских шаманов

Президент России Владимир Путин питается неземной энергией с помощью сибирских шаманов, заявила знахарка Магдалена Мочиовски в эфире украинского телеканала «Апостроф TV». По её словам, по этой причине у российского лидера крепкое здоровье. При этом она отметила, что это никак не мешает Путину быть верующим.

13 шаманов: украинская знахарка нашла источник здоровья Путина
Фото: forum-eurasica.ruforum-eurasica.ru

Путин у нас персонаж особенный, потому что на Путина работает не один шаман и не два, а все 13 сибирских шаманов. Именно поэтому у него крепкое здоровье. Помощники также ставят магическую защиту. Из-за этого мысли президента никто не может прочесть, — рассказала Мочиовски.

Женщина также добавила, что политики и чиновники в России пользуются магией на протяжении многих веков. По её мнению, главным примером является императорская семья и целитель Григорий Распутин. Знахарка рассказала, что в США существует целая армия военных экстрасенсов.

Ранее активисты из группы «Ведьмы Шотландии» добились помилования для тысяч казнённых в XVI–XVIII веках женщин, обвинённых в колдовстве и использовании чёрной магии. Отмечается, что всего в период с 1563 по 1736 год было казнено 3837 человек по обвинению в колдовстве, из них около 85% являлись женщинами.
В мире,Григорий Распутин,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители