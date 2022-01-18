13 шаманов: украинская знахарка нашла источник здоровья Путина

Путин у нас персонаж особенный, потому что на Путина работает не один шаман и не два, а все 13 сибирских шаманов. Именно поэтому у него крепкое здоровье. Помощники также ставят магическую защиту. Из-за этого мысли президента никто не может прочесть, — рассказала Мочиовски.