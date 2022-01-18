В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
30 минут назад

В Пекине из-за "омикрона" опечатали офисное здание с людьми

В Пекине опечатали офисное здание вместе с сотрудниками. Причина - выявленный у одной из работниц коронавирус.

Офис опечатали вместе с людьми из-за «омикрона» в Пекине
Фото:  AP Photo/Mark Schiefelbein AP Photo/Mark Schiefelbein

Власти решили перестраховаться и не выпускать никого из здания, пока не будут известны результаты тестов всех, кто контактировал с инфицированной. Локдаун может продлиться несколько дней. Запертым привезли постельные принадлежности.

Ранее сообщалось, что штамм "омикрон" был выявлен у одной из жительниц Пекина, не покидавшей мегаполис в течение двух недель. Район, где живет инфицированная, находится рядом с Олимпийским парком, в котором разместились прибывшие на ОИ-2022 спортсмены.

По данным СМИ, заразившаяся "омикроном" активно перемещалась по городу и за две недели успела посетить огромное количество мест. В списке - метро, парикмахерская, концертная площадка, различные магазины, включая бутик Dior, и ресторан "Пекинская утка".

Китайские вирусологи предположили, что женщина могла заразиться через зарубежные почтовые отправления, пишет "Интерфакс".

В мире,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители