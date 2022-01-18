Офис опечатали вместе с людьми из-за «омикрона» в Пекине

В Пекине опечатали офисное здание вместе с сотрудниками. Причина - выявленный у одной из работниц коронавирус.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein AP Photo/Mark Schiefelbein

Власти решили перестраховаться и не выпускать никого из здания, пока не будут известны результаты тестов всех, кто контактировал с инфицированной. Локдаун может продлиться несколько дней. Запертым привезли постельные принадлежности.

Ранее сообщалось, что штамм "омикрон" был выявлен у одной из жительниц Пекина, не покидавшей мегаполис в течение двух недель. Район, где живет инфицированная, находится рядом с Олимпийским парком, в котором разместились прибывшие на ОИ-2022 спортсмены.

По данным СМИ, заразившаяся "омикроном" активно перемещалась по городу и за две недели успела посетить огромное количество мест. В списке - метро, парикмахерская, концертная площадка, различные магазины, включая бутик Dior, и ресторан "Пекинская утка".