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22 минуты назад

Суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко

На Украине Печерский районный суд отложил до 19 января заседание по избранию меры пресечения бывшему главе государства Петру Порошенко, который обвиняется в госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

Суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14.00 (15.00 мск)», — заявил он.

Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения, на которое потребовалось пять чесов. После этого представитель суда заявил, что в заседании объявлен перерыв. При этом Порошенко считает, что заседание перенесли, потому что власть его опасается.

«Они испугались, и сегодняшний день 17 января для этого некомпетентного зеленого недоумения станет началом конца их … популистской эпохи», - сказал бывший президент на митинге после заседания суда.

17 января Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Он заверил, что власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями. После прибытия политик отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения. Бывшему президенту грозит 15 лет тюремного заключения.

В мире,Алексей Гончаренко,Петр Порошенко,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,
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