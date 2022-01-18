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26 минут назад

В Киеве призвали уволить Нуланд и Блинкена из-за 18 сценариев вторжения России

Киевский политолог Михаил Погребинский в эфире YouTube-канала Topinform призвал уволить госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд из-за ее заявлений о 18 сценариях вторжения России на Украину и неспособности договариваться.

В Киеве призвали уволить Нуланд и Блинкена из-за сценариев вторжения РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметил, что представители Госдепартамента говорят одними и теми же фразами, далекими от реальности, а высказывания замгоссекретаря свидетельствуют о ее некомпетентности.

«Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 — значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: "Мы в панике". Я считаю, что группа Нуланд — Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться», — подчеркнул Погребинский.

15 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Она не исключила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров могут отличаться друг от друга.

«Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — предупредила она.

В Госдуме слова Нуланд назвали бредом и провокацией.

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