В Киеве призвали уволить Нуланд и Блинкена из-за сценариев вторжения РФ

«Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 — значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: "Мы в панике". Я считаю, что группа Нуланд — Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться», — подчеркнул Погребинский.