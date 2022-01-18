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27 минут назад

Белоруссия и Литва отреагировали на отчет ИКАО о посадке самолета Ryanair

В Минске и Вильнюсе по-разному отреагировали на отчет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о вынужденной посадке самолета Ryanair в аэропорту Минска. Реакцию белорусской стороны передает БЕЛТА.

Белоруссия и Литва отреагировали на отчет ИКАО по самолету Ryanair
Фото: ReutersReuters

По словам сотрудника министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, доклад ИКАО доказывает отсутствие давления Минска на пилотов рейса Ryanair FR4978.

«Группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было», — заявил он.

Из оценки Сикорского можно сделать вывод о подтверждении белорусской версии событий.

В Литве с отчетом, напротив, не согласились. Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что в предоставленном ИКАО документе содержатся грубые и явные нарушения. По словам Ландсбергиса, в отчете нет полных данных об инциденте.

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске по требованию диспетчера в мае 2021 года. Посадить воздушное судно пришлось из-за сообщения о минировании рейса. Как только самолет приземлился, белорусские спецслужбы арестовали находившегося на его борту блогера Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Никакого взрывного устройства в самолете не нашли. Белорусский диспетчер Олег Галегов, предположительно участвовавший в инциденте, сбежал из Белоруссии в Польшу и назвал эпизод спецоперацией силовиков.

Об отчете ИКАО стало известно в ночь с 17 на 18 января. 31 января совет организации проведет заседание по дальнейшим действиям на основании результатов доклада.

В мире,Роман Протасевич,
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