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12 минут назад

Боррель оценил вероятность агрессии России против Украины

Военная агрессия России против Украины не является наиболее вероятным сценарием. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Боррель оценил вероятность агрессии России против Украины
Фото: ReutersReuters

«Массированная атака на Украину не кажется мне наиболее возможным сценарием», - сказал Боррель на заседании комиссии Европарламента по иностранным делам.

Он призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины и отметил, что без безопасности этой страны не может быть безопасности Европы.

Боррель исключил «превентивные санкции» Евросоюза в отношении России по ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что проект санкций готовится только на случай эскалации.

Боррель назвал условие запуска «Северного потока-2»

Глава европейской дипломатии также прокомментировал российские предложения по гарантиям безопасности. По его мнению, «пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем».

Боррель отметил, что с 1975 года, когда были приняты Хельсинкские соглашения по безопасности и сотрудничеству, в мире произошло много перемен.

«Не существует больше Советского Союза. Поэтому, если обсуждение этих вопросов является целью России, мы должны менять повестку и увеличивать число участников дискуссий», - заявил он.

В мире,Жозеп Боррель,Европарламент,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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