Боррель оценил вероятность агрессии России против Украины

Военная агрессия России против Украины не является наиболее вероятным сценарием. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

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«Массированная атака на Украину не кажется мне наиболее возможным сценарием», - сказал Боррель на заседании комиссии Европарламента по иностранным делам.

Он призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины и отметил, что без безопасности этой страны не может быть безопасности Европы.

Боррель исключил «превентивные санкции» Евросоюза в отношении России по ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что проект санкций готовится только на случай эскалации.

Глава европейской дипломатии также прокомментировал российские предложения по гарантиям безопасности. По его мнению, «пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем».

Боррель отметил, что с 1975 года, когда были приняты Хельсинкские соглашения по безопасности и сотрудничеству, в мире произошло много перемен.