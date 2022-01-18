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1 час назад

Брейвик обвинил неонацистов в совершенных им терактах

Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик возложил вину за теракты, совершенные им в июле 2011 года, на неонацистскую сеть Blood and Honour, основанную в Великобритании. По его мнению, они внушили ему радикальные идеи через интернет. Об этом преступник заявил во время судебного заседания 18 января, на котором рассматривали его прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Цитаты приводит ТАСС.

Брейвик возложил вину за свои теракты на неонацистов
Фото: ReutersReuters

«Они несут всю полноту ответственности. Меня использовали в качестве их солдата», — заявил Брейвик, добавив, что его можно обвинить лишь в том, что «позволил радикализировать себя».

Брейвик, сменивший имя на Фьотольф Хансен, подал прошение об УДО в сентябре 2020 года. Это стало возможным, так как преступник отсидел к тому времени восемь лет, что соответствует минимальному сроку заключения по его приговору.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого убийца проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

В мире,Андерс Брейвик,ИТАР-ТАСС,
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