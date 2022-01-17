Премьер-министр Эстонии рассказала о российской ловушке странам НАТО

«Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство», - сказала премьер-министр Эстонии.

По ее словам, военная угроза нарастает, и есть признаки того, что нужно готовиться к «расширению агрессии» России на Украине. По мнению эстонского премьера, справиться с ситуацией поможет поддержка Украины, «убедительное сдерживание» и готовность союзников по НАТО оперативно реагировать на угрозу.

В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы). В январе состоялись переговоры российских дипломатов с представителями США и НАТО. По результатам переговоров в МИД РФ отметили, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».