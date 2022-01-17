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13 минут назад

Пока вы не уснули: Четыре версии судьбы Назарбаева и громкое решение "Газпрома"

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Глава МИД ФРГ сделала заявление по «Севпотоку-2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае эскалации ситуации на Украине правительство ФРГ примет вместе с партнерами «подходящие меры» в отношении «Северного потока-2».

Она также подчеркнула, что оператор трубопровода Nord Stream 2 пока «не полностью соответствует» законом ЕС, в связи с чем сертификацию «Северного потока-2» пришлось приостановить.

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Власть в Казахстане решили сменить с помощью Запада

Живущий во Франции казахский банкир Мухтар Аблязов заявил о разработке плана по смене власти в Казахстане. Он рассказал, что планирует обратиться за помощью к Западу для реализации плана.

Аблязов заявил, что планирует стать премьер-министром во временном правительстве страны.

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Озвучены четыре версии судьбы «исчезнувшего» Назарбаева

После прошедших в Казахстане беспорядков появились слухи об отъезде первого президента Нурсултана Назарбаева из страны, но в его пресс-службе их опровергли.

Одну из версий судьбы Назарбаева ранее высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предположил, что Назарбаев «давно умер».

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"Газпром" оставил Польшу без транзита газа

«Газпром» не забронировал на февраль мощности по трубопроводу «Ямал - Европа» через Польшу и дополнительные мощности по прокачке газа через Украину. Об этом свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.

На прошедшем 17 января аукционе предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров газа в сутки на польском участке.

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Пообещавший бить русских дагестанец сделал заявление

Дагестанец, который устроил скандал в московском автобусе и пообещал бить русских, извинился. На видео он приносит искренние извинения всей русской нации.

В автобусе произошёл словесный конфликт. Я был резок в высказываниях против русской нации. Об этом я искренне сожалею, — сказал мужчина.

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Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, вернувшегося в Киев после заграничной поездки, попытались задержать в аэропорту по делу о госизмене.

По данным издания, на пограничном контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным.

При этом силовикам пытаются помешать депутаты.

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"Путин просчитал блеф НАТО и США по Украине"

В британском издании The Week заявили, что Соединенным Штатам не стоит ждать, когда президент РФ Владимир Путин моргнет и он уже раскрыл блеф Североатлантического альянса по теме с Украиной.

Американской стороне надо отказаться от расширения НАТО на Восток и определиться со своими внешнеполитическими приоритетами.

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В действиях вдовы Градского увидели несостыковки

Подмосковные полицейские сомневаются в ряде деталей ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Вопросы вызывает то, что столь крупную сумму она держала не в банке, а дома, а также время обращения с заявлением в полицию.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции потерпевшая обратилась лишь около 20:00.

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Лукашенко заявил об украинских войсках у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ республики со стороны Польши и Прибалтики развернуты больше 30 тысяч военных вместе со спецтехникой.

По словам политика, Варшава попросила НАТО перебросить к рубежу силы альянса. Лукашенко считает, что такие приготовления делают неспроста, и Запад готовится «к чему-то серьезному».

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Россияне получат солидную доплату к пенсии

С 1 февраля в России социальные выплаты проиндексируют на уровень инфляции - 8,4 процента. В итоге размер некоторых прибавок к пенсии составит более четырех тысяч рублей.

Со следующего месяца вырастут выплаты ветеранам, маткапитал, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации людям, подвергшимся радиоактивному воздействию, надбавки для пенсионеров с инвалидностью.

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В мире,Анналена Бербок,Марина Коташенко,Мухтар Аблязов,Александр Градский,Нурсултан Назарбаев,Александр Лукашенко,Владимир Жириновский,Петр Порошенко,Владимир Путин,НАТО,ЛДПР,Газпром,МИД,МВД,ЕС,Reuters,РИА Новости,
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