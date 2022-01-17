Пока вы не уснули: Четыре версии судьбы Назарбаева и громкое решение "Газпрома"

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Глава МИД ФРГ сделала заявление по «Севпотоку-2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае эскалации ситуации на Украине правительство ФРГ примет вместе с партнерами «подходящие меры» в отношении «Северного потока-2».

Она также подчеркнула, что оператор трубопровода Nord Stream 2 пока «не полностью соответствует» законом ЕС, в связи с чем сертификацию «Северного потока-2» пришлось приостановить.

Власть в Казахстане решили сменить с помощью Запада

Живущий во Франции казахский банкир Мухтар Аблязов заявил о разработке плана по смене власти в Казахстане. Он рассказал, что планирует обратиться за помощью к Западу для реализации плана.

Аблязов заявил, что планирует стать премьер-министром во временном правительстве страны.

Озвучены четыре версии судьбы «исчезнувшего» Назарбаева

После прошедших в Казахстане беспорядков появились слухи об отъезде первого президента Нурсултана Назарбаева из страны, но в его пресс-службе их опровергли.

Одну из версий судьбы Назарбаева ранее высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предположил, что Назарбаев «давно умер».

"Газпром" оставил Польшу без транзита газа

«Газпром» не забронировал на февраль мощности по трубопроводу «Ямал - Европа» через Польшу и дополнительные мощности по прокачке газа через Украину. Об этом свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.

На прошедшем 17 января аукционе предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров газа в сутки на польском участке.

Пообещавший бить русских дагестанец сделал заявление

Дагестанец, который устроил скандал в московском автобусе и пообещал бить русских, извинился. На видео он приносит искренние извинения всей русской нации.

В автобусе произошёл словесный конфликт. Я был резок в высказываниях против русской нации. Об этом я искренне сожалею, — сказал мужчина.

Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, вернувшегося в Киев после заграничной поездки, попытались задержать в аэропорту по делу о госизмене.

По данным издания, на пограничном контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным.

При этом силовикам пытаются помешать депутаты.

"Путин просчитал блеф НАТО и США по Украине"

В британском издании The Week заявили, что Соединенным Штатам не стоит ждать, когда президент РФ Владимир Путин моргнет и он уже раскрыл блеф Североатлантического альянса по теме с Украиной.

Американской стороне надо отказаться от расширения НАТО на Восток и определиться со своими внешнеполитическими приоритетами.

В действиях вдовы Градского увидели несостыковки

Подмосковные полицейские сомневаются в ряде деталей ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Вопросы вызывает то, что столь крупную сумму она держала не в банке, а дома, а также время обращения с заявлением в полицию.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции потерпевшая обратилась лишь около 20:00.

Лукашенко заявил об украинских войсках у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ республики со стороны Польши и Прибалтики развернуты больше 30 тысяч военных вместе со спецтехникой.

По словам политика, Варшава попросила НАТО перебросить к рубежу силы альянса. Лукашенко считает, что такие приготовления делают неспроста, и Запад готовится «к чему-то серьезному».

Россияне получат солидную доплату к пенсии

С 1 февраля в России социальные выплаты проиндексируют на уровень инфляции - 8,4 процента. В итоге размер некоторых прибавок к пенсии составит более четырех тысяч рублей.