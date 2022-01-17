«Сценарий один и тот же, что писался для Грузии, когда вернулся Саакашвили, и для России, когда вернулся Навальный. Кстати, очень забавное совпадение, что в тот самый день, когда Навальный вернулся в Москву, Порошенко возвращается в Киев. Не знаю, конечно, совпадение ли это или нет, но видно, что это отработанная схема, написанная в одном центре. И задача этой схемы примерно такая: ты запускаешь в страну популярного оппозиционного политика, которому обязательно грозит арест, и власть оказывается перед выбором - либо этого человека сажать в тюрьму (таким образом, с одной стороны, нарываешься на критику Запада, с другой стороны, позволяешь стать этому человеку, что называется, стать "мучеником", вокруг которого оппозиция может консолидироваться), либо не сажать в тюрьму. Но если мы не сажаем этого человека в тюрьму, то таким образом мы даем слабину, показывая, что мы готовы позволить оппозиции выдвигать условия и принимать их. И опять же, эта самая фигура на свободе может стать очень сильной консолидирующей силой для оппозиции. Поэтому - "Куда ни кинь - всюду клин". Любой ход может привести к шаху, а то и к мату. Зачем конкретно на Украине применена эта схема? Тут вариантов может быть много. Скорее всего, это то же самое, что было с Грузией. В Грузии вроде как достаточно прозападное правительство, но зачем-то им эту "кнопку под мягкое место" в лице Саакашвили подложили. Это делается для того, чтобы получить больше контроля над властями, это такой рычаг постоянного давления, как дамоклов меч. Если начнут делать то, что не понравится Вашингтону, то сразу же включится эта тема, мол, невинный оппозиционер сидит в тюрьме. Начнут ее "раскачивать" вплоть до нового Майдана. Скорее всего, хотят сделать такой рычаг давления на Зеленского. Но это в лучшем случае. А в худшем случае, чего я тоже не исключаю, может быть так, что Порошенко действительно рассчитывает, что если Зеленский посадит его в тюрьму, он сможет каким-то образом организовать свою народную поддержку, что может привести к очередному Майдану. Мы же знаем, что Саакашвили не просто так вернулся как раз в период выборов. Видимо, расчет был на то, что он сможет дестабилизировать ситуацию в стране. И Украина это тоже такая "пороховая бочка" - там и газовые бунты могут начаться в любой момент, потому что там жесточайший энергетический кризис, и общая экономическая ситуация в стране, и пандемия, и обострение в Донбассе, которое вот-вот может перейти в боевые действия. То есть ситуация для того, чтобы всколыхнуть страну, совершенно "идеальная". Достаточно просто "вставить ключ в замок зажигания и повернуть его". И совершенно не исключено, что этим "ключом" может стать Порошенко», - подчеркнул специалист.